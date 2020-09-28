Беглов отчитался об итогах работы властей Петербурга за неделю

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов озвучил итоги минувшей рабочей недели. О результатах работы городского правительства градоначальник написал 28 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Важная цель для городских властей — подготовка к зимнему сезону, отметил он. Глава города призвал постепенно ликвидировать старые котельные, переключая потребителей на централизованные источники тепла.

Губернатор также ознакомился с ходом работ на водопроводной сети на Ленинском проспекте (от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести), говорится в сообщении Беглова. Он отметил рост числа новых пациентов с COVID-19, заявив, что власти продлили масочный режим до 11 октября в профилактических целях. Подробно с итогами рабочей недели можно ознакомиться на странице градоначальника в соцсети "ВКонтакте".

Более 8 тысяч случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки впервые за три месяца. Об этом сообщает телеканал "360".