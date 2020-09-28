Путин пошутил про "суп с котом" на заседании Госсовета РФ

Российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета призвал не откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на будущее, передает РИА Новости.

Глава государства поднял вопрос реализации национальных проектов. Каждая цель должна приносить ощутимые результаты, поэтому проблемные вопросы нельзя откладывать на потом, заявил Владимир Путин. Не стоит начинать только с более простых тем, объяснил он.

"Чтобы не было так, как в народе говорят: "Потом — суп с котом"", — пошутил российский лидер.

Поставленные перед властями страны цели и задачи нельзя уводить за пределы 2024 года. Президент Российской Федерации заявил об этом в ходе расширенного собрания Государственного совета. В нем также принимают участие главы регионов страны.