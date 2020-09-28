Интернет-омбудсмен выступил за разработку сайтов без госучастия

Американские социальные сети постепенно усиливают цензуру в отношении Рунета. Сегодня под удар попали РИА Новости: Twitter удалил аккаунт издания из поисковой выдачи. Это означает, что пользователи, которые ранее не были подписаны на страницу агентства, попросту не смогут ее найти. Таким же образом социальная сеть блокировала профили RT и Sputnik.

Сервис Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА «Новости»: «Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения».https://t.co/iN1NSgA4Ws — Znak.com (@znak_com) September 28, 2020

В студии Медиагруппы «Патриот» в понедельник, 28 сентября, участники в прямом эфире обсудили тему «Информационной безопасности в России и в мире» и ответили на вопросы о том, кто и как контролирует информацию на Земле.

Интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России», президент «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев выразил мнение, что со стороны России неразумно будет попытаться ответить зарубежным компаниям. По его мнению, цензура не только повсеместна, но и субъективна.

«В принципе цензурой заниматься может кто угодно. Цензурой вы занимаетесь у себя дома, в автобусе, когда кому-то запрещаете выражать мысли. Существует много субъектов, которые могут влиять на информацию. Цензурой занимаются компании, за которыми стоят люди с определенными этическими взглядами. Бессмысленно говорить, что нужно делать. Неразумно давить на коммерческие организации, которые находятся в юрисдикции тех же США, которые занимаются цензурой. Потому что это субъективное мнение», — сказал эксперт.

Вместо информационной войны Мариничев считает нужным предлагать россиянам альтернативные технологические решения, которые смогут захватить внимание пользователя. По его мнению, любые действия в отношении других информационных сервисов приведут только к противодействию в отношении экономики страны, хотя государство вправе закрывать любой ресурс.

«Но мы всегда будем где-то выигрывать и проигрывать. Мы не можем предъявлять ничего американским компаниям, потому что они находятся в другой юрисдикции и подчиняются другому государству. Если мы хотим регулировать их деятельность на РФ, то, по сути, мы регулируем их отношения с гражданами РФ. Мы имеем права это делать», — отмечает гость эфира.

Убрать социальную сеть Facebook, как это сделала Украина с российским «ВКонтакте», технологически возможно, однако это создаст массу проблем в сегменте Рунета, полагает Мариничев.

Украина запретила соцсети "Вконтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекс" и "Мэйл.ру" https://t.co/JxQaNytRWg — Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 16, 2017

«Почему этого не делается? Вопрос в управлении. Чем больше сервисов, тем это выгоднее российским гражданам. Это не праздные слова. Закрытие российского рынка приведет к технологической деградации страны. Лучше оставаться интегрированными в мировое технологическое сообщество, стимулировать и помогать отечественным компаниям, чтобы они могли проводить экспансию на зарубежные рынки», — полагает спикер.

В студии напомнили про проект «Спутник» — российскую национальную государственную поисковую систему. Его закрыли в сентябре 2020 года. На вопрос о том, почему поисковик не смог стать альтернативой популярным зарубежным системам, Мариничев заявил, что виной тому активная вовлеченность государства в разработку.

«Ростелеком» закрыл национальный поисковик «Спутник». С главной сайта пропала поисковая строка. Поисковик запустили в 2014 году, но он так и не смог снискать признание среди россиян. Затраты на разработку исчислялись миллиардами рублей.https://t.co/SEV2CL6NXC pic.twitter.com/eGRYUKH5Yo — Газета.Ru (@GazetaRu) September 8, 2020

«Мое мнение, что участие государства, особенно в разработке, должно стремиться к нулю. Это должны делать частные компании, более стимулированные и динамичные. Они на свой страх и риск принимают решения и реализовывают то, что нужно. С государственным участием создать то, что уже себя зарекомендовало как класс — этого не происходит, потому что нужно управлять вниманием», — подытожил интернет-омбудсмен.

В мае 2017 года власти Украины на три года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. В том же месяце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет работы российских сайтов и социальных сетей до 2023 года в рамках санкций.

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции. Политик напомнил, что «ВКонтакте» заблокирована на территории страны по решению властей. В дальнейшем отслеживать будут тех лиц, которые, несмотря на запрет, продолжают пользоваться российской онлайн-платформой для общения.