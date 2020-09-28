Замкомандующего КСИР: с присутствием США на Ближнем Востоке будет покончено

Военное присутствие США в странах Ближнего Востока незаконно и с ним будет покончено. Такое заявление в интервью телеканалу Al-Alam, как сообщает Федеральное агентство новостей, сделал замкомандующего КСИР бригадный генерал Аббас Нилфрошан.

Убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции генерал-лейтенанта Касема Сулеймани поставило под вопрос военное присутствие США в странах Ближнего Востока. Сразу после убийства Тегеран объявил о намерении вытеснить американские войска из региона, начав масштабную операцию.

Поскольку Сулеймани был убит в результате ракетного удара по аэропорту Багдада, парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывода всех американских войск из страны. Замкомандующего КСИР бригадный генерал Аббас Нилфрошан выразил уверенность, что Вашингтон знает о своем шатком положении в регионе.

"Американские силы на Ближнем Востоке окружены осью сопротивления. Штаты ввели эмбарго в отношении Ирана из-за давления, которое на них оказывается в регионе", — заявил иранский генерал.

Белый дом формально согласился с требованием Багдада о выводе войск из Ирака, но войска выводятся в соседнюю Сирию, где они находятся незаконно. Этот факт подчеркнул генерал Нилфрошан, отметив, что присутствие иранского спецназа в Сирийской Арабской Республики, напротив, имеет законное основание в виде официальной просьбы властей САР.