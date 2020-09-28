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19:30   28 Сентября 2020
Общество

Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса

Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса

Борьба с коронавирусной инфекцией еще не окончена, поэтому россиянам необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Риск заражения коронавирусом по-прежнему остается, из-за чего не следует терять бдительности. Путин предупредил, что повторения введения ограничительных мер, действовавших в весенний период, можно избежать, если продолжится соблюдение санэпидмер.

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Автор: Василий Пименов
#путин #пандемия #коронавирус

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