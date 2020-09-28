Советник Эрдогана опроверг присутствие сирийской оппозиции в Карабахе

Присутствие вооруженной сирийской оппозиции в Нагорном Карабахе пока не требуется, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Необходимости в отправке вооруженных отрядов из Сирии не требуется на данный момент, сообщил источник. О присутствии сирийских отрядов на стороне Азербайджана ранее заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. Он заявил, что не менее 4 тыс. наемников из САР переброшены Турцией для нужд Баку. Они принимают прямое участие в боях нагорнокарабахского конфликта.

Также правозащитник из Сирии сообщил, что Анкара готовила боевиков еще с августа 2020 года. В эти отряды входили представители различных группировок и лагерей на севере САР. Их переброска осуществлялась на грузовых военных самолетах под видом военнослужащих Турции.