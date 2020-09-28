Беглов дал поручение подготовить переход петербуржцев на удаленку

Предложения о возможности перевода сотрудников на удаленный формат работы поручил продумать губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник Северной столицы во время совещания с членами городского правительства призвал продумать переход на дистанционный режим работы сотрудников комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений. Также Беглов рекомендовал рассмотреть возможность перевода работников на удаленку руководителям петербургских компаний.