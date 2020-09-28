Сыну экс-губернатора Иркутской области Левченко предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение в мошенничестве сыну экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, передает ТАСС.

Андрей Левченко является депутатом Заксобрания Иркутской области, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следователи будут добиваться ареста депутата. Они разыскивают возможных соучастников преступления.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы Левченко. Также следственные действия прошли в доме его отца, бывшего губернатора.

Депутата обвиняют по делу о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года.