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19:22   28 Сентября 2020
Происшествия

Сыну экс-губернатора Иркутской области Левченко предъявлено обвинение

Сыну экс-губернатора Иркутской области Левченко предъявлено обвинение

СК предъявил обвинение в мошенничестве сыну экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, передает ТАСС.

Андрей Левченко является депутатом Заксобрания Иркутской области, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следователи будут добиваться ареста депутата. Они разыскивают возможных соучастников преступления.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы Левченко. Также следственные действия прошли в доме его отца, бывшего губернатора.

Депутата обвиняют по делу о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#левченко #иркутская область #сын

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