Военный эксперт рассказал о применении отремонтированных ЛНА МиГ-23

Истребители МиГ-23, восстановленные специалистами Ливийской национальной армии (ЛНА), могут дать некоторое преимущество армии Халифы Хафтара, заявил военный эксперт Олег Пономаренко Федеральному агентству новостей.

Несмотря на то, что эти самолеты устарели, они могут выполнять различные задачи, а также применяться в качестве штурмовиков, использоваться для разведки и патрулирования.

«По опыту ряда региональных конфликтов можно сказать, что даже самые простые и устаревшие истребители и истребители-бомбардировщики вполне могут использоваться в качестве штурмовиков», — отмечает эксперт.

Пономаренко добавил, что даже несколько таких самолетов на вооружении у ЛНА могут стать грозным оружием, способным повлиять на ситуацию в Ливии, пишет ФАН.

Ранее генерал-майор Ахмад аль-Мисмари, официальный представитель ЛНА, заявил о восстановлении истребителей МиГ-23.