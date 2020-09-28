Политик Марукян допустил признание Нагорного Карабаха Арменией

Ереван не готов уступать Баку Нагорный Карабах и может признать независимость республики, заявил глава парламентской фракции Национального собрания «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. По его словам, Азербайджан давно поставил в тупик переговорный процесс.

Ранее доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что боестолкновения Армении и Азербайджана стали следствием высказываний армянского лидера Никола Пашиняна. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в 2016 году предложил передать пять районов Карабаха, так называемых «серых зон», под контроль Азербайджана, чтобы тот вернул беженцев. Однако Пашинян в этом году заявил, что Карабах — это Армения, чем фактически перечеркнул переговорный процесс. Марукян с такими заявлениями не согласился.

«Изначально хотели односторонний компромисс с армянской стороны, с привлечением Карабаха. Пашинян потребовал вернуться к процессу, но [президент Азербайджана Ильхам — прим. ред.] Алиев не хотел присутствовать на переговорах. После июльского обострения переговоров в принципе нет. Мы уступили во время геноцида армян, второго мы не хотим. К счастью, теперь у нас есть государственность», — сказал политик.

Дипломатическим ходом Армении может стать признание независимости Нагорного Карабаха и военный договор с республикой, считает Марукян. Адвокат рассказал о том, как прошла сессия в парламенте Армении, которая состоялась 27 сентября. В частности, поднимался вопрос о независимости территорий Нагорного Карабаха.

«Я задал вопрос о независимости Нагорно-Карабахской республики. Я думаю, что в нашем дипломатичном арсенале есть признание республики и военный договор с ней. Это смелый политический шаг. Второй путь – военно-политический договор с Карабахом, так как диалог с Азербайджаном отсутствует, зато очевидна военная агрессия», – объяснил Марукян.

Утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Баку пригрозил «адекватным ответом» на вооруженные действия, а Ереван заявил о готовности армянского народа выступить единым фронтом против сил Азербайджана. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны прекратить насилие и вернуться к переговорам.

Соперничество между двумя государствами происходит не только на земле. Сегодня в СМИ обеих сторон можно наблюдать настоящее информационное разобщение.

Нагорный Карабах — камень преткновения между Ереваном и Баку. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Ранее депутат Госдумы Антон Морозов в эфире Медиагруппы «Патриот» предложил объявить Карабах зоной деэскалации.