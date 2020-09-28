Замкомандующего армии НКР сообщил о потерях Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана понесли крупные потери, сообщил заместитель командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Саргсян.

Баку потерял до 400 военнослужащих убитыми, подчеркнул военный представитель НКР. Также ВС Азербайджана потеряли 36 беспилотных аппаратов и 47 единиц боевой техники во время столкновений в Нагорном Карабахе. В то же время Армения потеряла 48 убитыми и 200 ранеными, заметил Саргсян.

Столкновение между Азербайджаном и Арменией с НКР началось 27 сентября. Стороны сообщили о взаимных провокациях путем обстрелов. После этого Баку приказал атаковать позиции по всей линии соприкосновения. Используется артиллерия, авиация, бронетанковые соединения. Сообщается об обстрелах населенных пунктов. В Армении, Азербайджане и Нагорно-Карабахской Республике объявлено военное положение и мобилизация.