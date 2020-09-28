Столица Нагорного Карабаха глазами очевидца. Что происходит в Степанакерте

Кандидат исторических наук, сотрудник Российско-армянского университета Антон Евстратов во время онлайн-эфира, проводимого Медиагруппой «Патриот», рассказал о происходящем в столице Нагорно-Карабахской республики (НКР) — Степанакерте.

Улицы города довольно пустынны, потому что значительная часть мужского населения находится на фронте со вчерашнего дня. Ранее военное положение в республике ввел президент Араик Арутюнян, также заявив о всеобщей мобилизации. По словам Евстратова, гражданское население из города не выпускают.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян объявил в Карбахе военное положениеhttps://t.co/GOlo38QY4t pic.twitter.com/3Rm2Fl9xw1 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 27, 2020

«Спокойное настроение. Магазины работают. Продукты есть. Была некоторая неразбериха с доставкой продуктов, хлеба, потому что людей забирали в армию, и поставщики отсутствовали. Но сейчас все работает без перебоев. Комендантский час как таковой не объявлялся, только военное положение. Вчера вот везде гасили свет, осуществляли маскировку. Но приказа не получали, это была общая инициатива», — сказал участник конференции.

Ночь над столицей, продолжает Евстратов, тоже прошла мирно. Однако это компенсировалось ситуацией на линии фронта в районе села Талыша, где состоялись тяжелые бои. Потери понесли обе стороны. Как заявило Минобороны Азербайджана, в понедельник армии удалось захватить ряд стратегически важных высот вокруг села.

«Сегодняшний день начинался спокойно, иногда сирены были слышны. Не знаю, что по сбитым беспилотникам, но к утру их было 30. Может, и больше. Потому что срабатывает сигнал воздушной тревоги», — делится очевидец.

Карабахские власти заявили, что восстановили ряд ранее утраченных позиций. В Баку сообщили, что освободили важные высоты вокруг села Талыш.https://t.co/oGmv7t14EL — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 28, 2020

Помимо беспилотников, по словам политического эксперта, Азербайджан вчера применял авиацию:

«Но Баку быстро посадил их, встретив противодействие ПВО [противовоздушная оборона — прим. ред.], и лишился трех-четырех вертолетов».

Что касается тяжелой артиллерии, то азербайджанская сторона применяла ее с самого начала, утверждает Евстратов. Так, например, сегодня вооруженные силы Баку задействовали солнцепеки — тяжелую огнеметную систему (ТОС), которая предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога, разрушения зданий и сооружений.

Об этом также заявило Министерство обороны Республики Армения. Как в Facebook написала пресс-секретарь республиканского военного ведомства, противник, «ужаснувшись значительным потерям в живой силе и военной технике», около 7:30 утра применил ТОС на юго-восточном направлении.

«Неудачно, но факт такой зафиксирован армянскими войсками. Что касается дальнейших развитий, была крупная танковая атака отбита в юго-восточном направлении. Противник потерял десять машин. Об этом известно», — подчеркивает гость эфира.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о том, что армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. В ведомстве добавили, что армянская армия также потеряла 22 бронемашины, 15 зенитных ракетных комплексов «Оса», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

АЗЕРБАЙДЖАН. Армия Армении потеряла более 550 человек в боях в направлении села Талыш, уничтожен подполковник. Подробно на "Кавказинфо" - https://t.co/U7bmuxQOwY pic.twitter.com/8xDE750Xp7 — КавказИнфо (@Caucasusinfo) September 28, 2020

Позже эту информацию опроверг официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщив, что потери солдат, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности.

На вопрос о том, почему Армения не может обратиться к НАТО, в учениях которых страна участвовала в феврале, Антон Евстратов подчеркнул, что это событие не означает автоматической помощи со стороны военного блока.

«Возможно, совместное проведение учений не является залогом союзнической помощи, а вот военный союз, наверное, все-таки является, и участие в военных блоках. Тут достаточно очевидный ответ на этот вопрос», — подытожил эксперт.

Эскалация конфликта между двумя странами произошла 27 сентября. Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление в направлении Республики Нагорный Карабах и Армении. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление в сторону республики. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.