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19:07   28 Сентября 2020
Экономика

Масштабная война в Карабахе угрожает новым обвалом цен на нефть

Масштабная война в Карабахе угрожает новым обвалом цен на нефть

Полноценный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе несет огромные риски для нефтяного рынка, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Nation News.

Если Баку нарушит обязательства в рамках сделки ОПЕК+, это неизбежно приведет к повторению ситуации марта 2020 года, когда цены на нефть обвалились до рекордно низких значений. Нефтепроводы по территории Карабаха не проходят, однако у Азербайджана может возникнуть "естественное желание" увеличить объем добычи нефти. К тому же военные операции требуют дополнительных расходов, и с выполнением соглашения могут возникнуть проблемы, считает Юшков.

Только на одной новости о распаде договоренностей ОПЕК+ стоимость нефти упадет ниже 30 долларов за баррель. Учитывая наступление второй волны пандемии коронавируса и введение новых ограничений, рынок вновь переживет настоящий шок. Впрочем, в этом смысле Азербайджан пока ведет себя дисциплинированно, отметил эксперт.

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Автор: Илья Романович
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