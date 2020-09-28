Международная математическая олимпиада в 2021 году пройдет в Петербурге

Петербург впервые принял Международную математическую олимпиаду в этом году, однако она прошла в онлайн-формате из-за пандемии. Поэтому в 2021 году город вновь примет у себя соревнования, сообщают на официальном сайте администрации города.

Участники олимпиады по математике в этом году проходили задания в дистанционном формате, находясь в своих странах. Все испытания проходили в присутствии наблюдателей в национальных соревновательных центрах, сообщается на сайте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Международная математическая олимпиада впервые за 60 лет прошла в удаленном формате, однако современные технологии позволили провести ее в соответствии со всеми требованиями. Он также отметил заслуги членов российской сборной, которая поднялась на вторую ступень, улучшив прошлогодний результат.