Правозащитник: Турция заранее готовилась отправить боевиков в Азербайджан

Сирийский правозащитник Казем заявил о том, что Турция заранее готовилась отправить в Азербайджан наемников. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Казема, формировать вооруженные бригады для отправки в Азербайджан турецкая сторона начала еще в августе текущего года. Он отметил, что наемников набирали из сирийских группировок. В качестве боевиков Турция рекрутировала представителей мужского пола на севере Сирии.

"Турецкие спецслужбы начали перебрасывать боевиков из группировки "Султан Мурад" скрытно на грузовых военных самолетах", — отметил Казем.

Он также сообщил, что перебрасываемых наемников маскировали под турецких военных, которые якобы участвовали в совместных с Азербайджаном учениях.