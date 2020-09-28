МИД Азербайджана рассказал, как началось обострение в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов рассказал, как началось обострение в Карабахе. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

По словам дипломата, ответный огонь был открыт исключительно по военным объектам Армении ради защиты мирного населения. По его словам, Ереван и ранее периодически устраивал различные военные провокации. Также Джейхун Азиз оглы Байрамов напомнил и о территориальном споре.

"Когда мы говорим о 20 процентах оккупированной территории, это подразумевает не только территорию Нагорного Карабаха", — заявил глава МИД, отметив, что на этих землях ранее произвели этническую чистку.

Дипломат сообщил, что Ереван использует тот факт, что за линией соприкосновения с армянской стороны практически не находится густо населенных пунктов, а с азербайджанской — расположены города и деревни, где проживают люди.