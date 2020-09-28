Неизвестные нанесли авиаудар по территории Багдада

Гражданские объекты Багдада пострадали вследствие авиаударов, пишет ФАН, ссылаясь на Telegram-канал Sabereen News.

Боевой беспилотник, предположительно, был замечен в районе Аль-Карх, недалеко от посольства США и госучреждений в Зеленой зоне Багдада, сообщают источники. Очевидцы говорят о двух взрывах.

Sabereen News полагает, что нападение произошло после угроз американского госсекретаря Майка Помпео в адрес иракских шиитских «Отрядов народной мобилизации». Никаких доказательств удара пока не предоставлено.

Недавно RT сообщил, что в социальных сетях появились фейковые сообщения о закрытии посольства США в Багдаде.