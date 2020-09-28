Журналисты Кашин и Мардан рассказали о манипуляциях СММ-щиков Навального

Алексей Навальный пытается выдать посты "плохих СММ-щиков" за свои. Следовательно, основатель ФБК (признан иноагентом) считает россиян "клиническими идиотами", передает заявление журналистов Олега Кашина и Сергея Мардана Nation News.

Навального выписали из берлинской клиники "Шарите" 23 сентября. Блогер рассказал в Instagram, что ему сложно стоять на одной ноге, а левая рука плохо функционирует. Несколькими днями ранее основатель ФБК писал о проблемах с памятью и написанием слов.

Журналисты Олег Кашин и Сергей Мардан в эфире "Комсомольской правды" заявили, что Навальный не смог бы самостоятельно написать посты в соцсетях. Кроме того, по текстам видно, что блогер привлек для соответствующей работы нескольких СММ-щиков.

"Я думаю, что за прошедшие полторы недели они сменили, как минимум, трех эсэмэмщиков", — считает Мардан.

Журналисты также указали на постановку фотографий при публикации постов. Обман Навального свидетельствует о том, что так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" и сам блогер держат за идиотов россиян.