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18:30   28 Сентября 2020
Весь мир

Сатановский раскрыл планы Запада по созданию очагов напряженности вокруг РФ

Сатановский раскрыл планы Запада по созданию очагов напряженности вокруг РФ

Ситуация, складывающаяся на постсоветском пространстве, все больше напоминает главу старых учебников по истории про гражданскую войну, которая называлась «Республика в кольце фронтов».

Об этом в блоге «АРМАГЕДДОНЫЧ» в понедельник, 28 сентября, пишет российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, практически на всех участках российской границы есть активные очаги напряженности.

«Разве что в Казахстане и Узбекистане более или менее спокойно. И то, пока. Что там будет впереди — одному богу известно, — отмечает эксперт. — Точек напряжения, в том числе по национальной и религиозной части, у них более чем достаточно, просто они не на виду. Тлеют под поверхностью. Пока не взорвалось, вроде как и незаметно».

Киргизия и Таджикистан, по словам политолога, традиционно являлись кризисными и нестабильными зонами и без коронавируса. А сейчас, когда из-за эпидемии перекрыты границы, все усложнилось еще больше. Относительно свободно эти страны могут существовать только при России — без нее попросту не на что.

«Туркменистан, главная автократия постсоветского пространства, свои лучшие времена явно прошел. Было у населения с деньгами плохо, а теперь с едой не слишком хорошо. Ну, зато Азиатские игры Аркадаг провел. Понты всегда дороже денег», — продолжает Сатановский.

Сатановский раскрыл планы Запада по созданию очагов напряженности вокруг РФ

Переходя к ситуации на Кавказе, политолог отмечает, что в Грузии обстановка всегда неспокойная, а теперь еще и между Арменией и Азербайджаном разгорается война.

«При прямой поддержке турок, почему бы и нет? В 90-х ее не было, да и нас они еще боялись. И намного слабее были. Сейчас… Кто поймет, до чего Эрдоган в своих внешнеполитических авантюрах может дойти?», — рассуждает эксперт.

Также на российских границах продолжаются конфликты между Киевом и Донбассом, Молдавией и Приднестровьем, напоминает Сатановский. Ситуация в Белоруссии разворачивается постепенно. По его мнению, толпы будут выходить на хорошо отрепетированные и срежиссированные антиправительственные протесты день за днем.

«Прибалтика и Украина вместе с Польшей — крепкий антироссийский тыл. А если что, так и фронтом будут. Американцы там не зря учения проводят. И не одни. Те же британцы под боком. Информпространство против нас сформировано. Все, что в мире плохого, ужасного и отвратительного происходит — это Россия», — продолжает Сатановский.

Сатановский раскрыл планы Запада по созданию очагов напряженности вокруг РФ

При этом он отмечает, что антироссийские провокации пока получаются «не очень», зато ввод новых санкций налажен практически до автоматизма. Страны, которые не относятся к постсоветскому пространству, тоже не радуют, продолжает Сатановский:

«Франция сильно хамит. Германия раскололась: очень уж ей газа хочется. Но тоже хамит по нарастающей. Да и "Северный поток — 2" так и не достроили. Стокгольм и Гаага нас или засуживают, или готовы засудить в любой момент. Япония с Курилами носится, как с писаной торбой. Сожалеет, шантажирует, угрожает…», — перечисляет политолог.

С севера, по его словам, американцы присматриваются к нашим полярным полям и стараются их прибрать. В заключение Сатановский иронично отмечает, что картина открывается «очень оптимистичная».

«Так хочется тех, благодаря кому она такая, как есть, поблагодарить… К стенке их, конечно, ставить поздно. Да и старенькие, кто дожил. Но так напрашиваются!», — заключил политолог.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #граница #сатановский #конфликты #провокации #напряженность

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