Сатановский раскрыл планы Запада по созданию очагов напряженности вокруг РФ

Ситуация, складывающаяся на постсоветском пространстве, все больше напоминает главу старых учебников по истории про гражданскую войну, которая называлась «Республика в кольце фронтов».

Об этом в блоге «АРМАГЕДДОНЫЧ» в понедельник, 28 сентября, пишет российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, практически на всех участках российской границы есть активные очаги напряженности.

«Разве что в Казахстане и Узбекистане более или менее спокойно. И то, пока. Что там будет впереди — одному богу известно, — отмечает эксперт. — Точек напряжения, в том числе по национальной и религиозной части, у них более чем достаточно, просто они не на виду. Тлеют под поверхностью. Пока не взорвалось, вроде как и незаметно».

Киргизия и Таджикистан, по словам политолога, традиционно являлись кризисными и нестабильными зонами и без коронавируса. А сейчас, когда из-за эпидемии перекрыты границы, все усложнилось еще больше. Относительно свободно эти страны могут существовать только при России — без нее попросту не на что.

«Туркменистан, главная автократия постсоветского пространства, свои лучшие времена явно прошел. Было у населения с деньгами плохо, а теперь с едой не слишком хорошо. Ну, зато Азиатские игры Аркадаг провел. Понты всегда дороже денег», — продолжает Сатановский.

Переходя к ситуации на Кавказе, политолог отмечает, что в Грузии обстановка всегда неспокойная, а теперь еще и между Арменией и Азербайджаном разгорается война.

«При прямой поддержке турок, почему бы и нет? В 90-х ее не было, да и нас они еще боялись. И намного слабее были. Сейчас… Кто поймет, до чего Эрдоган в своих внешнеполитических авантюрах может дойти?», — рассуждает эксперт.

Также на российских границах продолжаются конфликты между Киевом и Донбассом, Молдавией и Приднестровьем, напоминает Сатановский. Ситуация в Белоруссии разворачивается постепенно. По его мнению, толпы будут выходить на хорошо отрепетированные и срежиссированные антиправительственные протесты день за днем.

«Прибалтика и Украина вместе с Польшей — крепкий антироссийский тыл. А если что, так и фронтом будут. Американцы там не зря учения проводят. И не одни. Те же британцы под боком. Информпространство против нас сформировано. Все, что в мире плохого, ужасного и отвратительного происходит — это Россия», — продолжает Сатановский.

При этом он отмечает, что антироссийские провокации пока получаются «не очень», зато ввод новых санкций налажен практически до автоматизма. Страны, которые не относятся к постсоветскому пространству, тоже не радуют, продолжает Сатановский:

«Франция сильно хамит. Германия раскололась: очень уж ей газа хочется. Но тоже хамит по нарастающей. Да и "Северный поток — 2" так и не достроили. Стокгольм и Гаага нас или засуживают, или готовы засудить в любой момент. Япония с Курилами носится, как с писаной торбой. Сожалеет, шантажирует, угрожает…», — перечисляет политолог.

С севера, по его словам, американцы присматриваются к нашим полярным полям и стараются их прибрать. В заключение Сатановский иронично отмечает, что картина открывается «очень оптимистичная».