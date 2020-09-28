Россия надежно защищена от повторения белорусского сценария

В России никогда не произойдут митинги, которые охватили Белоруссию, поскольку в стране грамотно выстроена коммуникация между властью и обществом. Такое заявление сделал политолог Олег Иванов.

Очередные протестные акции в Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье, 27 сентября. Противники президента республики Александра Лукашенко вышли на улицы в 18 городах страны. По последним данным МВД, были задержаны около 200 демонстрантов.

Эксперт Олег Иванов уверен, что Россия защищена от повторения белорусского сценария. Об этом он рассказал в беседе с журналистами "НьюИнформ".

"Накопившиеся сложности и трудности обсуждаются, решаются. Правительство своевременно реагирует на все проблемы, которые есть у людей", — объяснил политолог ситуацию в РФ.

России необходимо бороться с деятельностью западных провокаторов, также добавил Иванов. Что касается ситуации в Белоруссии, то протестные акции, по словам политолога, закончатся через полгода. Причиной этому станет отсутствие политической силы, которая могла объединить митингующих.