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17:58   28 Сентября 2020
Общество

Синоптики предупредили россиян о приближении аномальной зимы

Синоптики предупредили россиян о приближении аномальной зимы

Зима 2020-2021 года в России будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями. При этом февраль в следующем году окажется холоднее, чем в текущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Так, декабрь будет теплым на большей части Северо-Западного федерального округа. Холоднее, чем в прошлом году, первый зимний месяц будет на Дальнем Востоке. В январе температура выше нормы будет в Южном федеральном округе и на большей части Северо-Кавказского. В ПФО, в ЦФО и Сибири температура будет ниже, чем в январе 2020 года.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации" — отмечается в прогнозе.

Весной будущего года температура выше нормы ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах. При этом на большей части УФО и в Забайкалье ожидается, что первый весенний месяц будет холоднее, чем в 2020 году.

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Автор: Илья Романович
#погода #прогноз #зима

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