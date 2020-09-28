Отдых на турецком курорте закончился для пожилой россиянки смертью

Наличие у турецкого отеля пяти звезд не означает полной безопасности отдыха в нем. Федеральное агентство новостей со ссылкой на News-Turk сообщило о трагедии, случившейся на пляже в Анталье, где утонула приехавшая на отдых россиянка.

Купание на пляже у пятизвездочной гостиницы в курортном поселке турецкой провинции Анталья обернулось для 68-летней россиянки Людмилы Жаровой смертью. Очевидцы сообщили, что она пошла купаться в море, но в какой-то момент стала тонуть.

Вызванная карета скорой помощи отвезла туристку в больницу, но было уже поздно. Все действия врачей оказались безрезультатными.

Еще одну россиянку ранее насмерть сбил автобус в Кемере. Женщина приехала на отдых в Турцию из Новгородской области, передавал ФАН.