Эксперт назвала однобокой позицию банков по штрафам за навязанные услуги

Поправки к действующему закону «О потребительском кредите» могут создать серьезный риск для сегмента кредитных карт. Передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Участники рынка считают, что данный законопроект создаст серьезный риск для карт с овердрафтом. При оформлении банк заведет клиенту счет, выдаст карту для совершения платежей и откроет кредитный лимит. Однако новый законопроект «может создать риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными».

«Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что когда банк выдал карту и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков», — разъяснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Член высшего совета «Сильной России», доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова в комментарии «Политике Сегодня» заявила, что уже изначально граждане, вступая во взаимоотношения с банками, находятся несколько не в равных условиях, поскольку, исходя из общих положений, которые действуют в гражданском праве, договоры с банками являются договорами присоединения.

«Мы приходим. Банк предлагает определенные условия, которые прописаны в огромном договоре, который напечатан очень мелким шрифтом, плюс частичная информация скрыта, а та информация, которая имеется, требует экспертных разъяснений. Даже юристы, которые приходят в банк, чтобы заключить договоры, они несколько раз перечитывают, чтобы понять содержание. Граждане уже изначально не равноправны», — считает Оганова.

Цель любого банка — заработать, продолжила эксперт «Сильной России». Банк зарабатывает на тех процентах, которые взимает за предоставление дополнительных услуг.

«На мой взгляд, появление такого законопроекта, оно попытается каким-то образом защитить права потребителя, поскольку они на сегодняшний день никак не защищены в этой сфере. Информация о дополнительных услугах должна быть четко прописана. Суть законопроекта, почему-то об этом Ассоциация банков не пишет, заключается в том, что, если банкам предоставляется дополнительная услуга, то она должна быть в обязательном порядке разъяснена клиенту. Должен быть выбор», — подчеркнула Оганова.

В Ассоциации банков России считают, что кредиторы могут начать отказываться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что, в свою очередь, негативно отразится как на интересах клиентов, так и на снижении доли безналичных расчетов в экономике. Банки предложили исключить поправку о возврате денег за навязанную услугу, а также не взыскивать сумму в двукратном размере.