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18:28   28 Сентября 2020
Россия

Эксперт назвала однобокой позицию банков по штрафам за навязанные услуги

Эксперт назвала однобокой позицию банков по штрафам за навязанные услуги

Поправки к действующему закону «О потребительском кредите» могут создать серьезный риск для сегмента кредитных карт. Передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Участники рынка считают, что данный законопроект создаст серьезный риск для карт с овердрафтом. При оформлении банк заведет клиенту счет, выдаст карту для совершения платежей и откроет кредитный лимит. Однако новый законопроект «может создать риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными».

«Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что когда банк выдал карту и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков», — разъяснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Эксперт назвала однобокой позицию банков по штрафам за навязанные услуги

Член высшего совета «Сильной России», доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова в комментарии «Политике Сегодня» заявила, что уже изначально граждане, вступая во взаимоотношения с банками, находятся несколько не в равных условиях, поскольку, исходя из общих положений, которые действуют в гражданском праве, договоры с банками являются договорами присоединения.

«Мы приходим. Банк предлагает определенные условия, которые прописаны в огромном договоре, который напечатан очень мелким шрифтом, плюс частичная информация скрыта, а та информация, которая имеется, требует экспертных разъяснений. Даже юристы, которые приходят в банк, чтобы заключить договоры, они несколько раз перечитывают, чтобы понять содержание. Граждане уже изначально не равноправны», — считает Оганова.

Цель любого банка — заработать, продолжила эксперт «Сильной России». Банк зарабатывает на тех процентах, которые взимает за предоставление дополнительных услуг.

«На мой взгляд, появление такого законопроекта, оно попытается каким-то образом защитить права потребителя, поскольку они на сегодняшний день никак не защищены в этой сфере. Информация о дополнительных услугах должна быть четко прописана. Суть законопроекта, почему-то об этом Ассоциация банков не пишет, заключается в том, что, если банкам предоставляется дополнительная услуга, то она должна быть в обязательном порядке разъяснена клиенту. Должен быть выбор», — подчеркнула Оганова.

Эксперт назвала однобокой позицию банков по штрафам за навязанные услуги

В Ассоциации банков России считают, что кредиторы могут начать отказываться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными, что, в свою очередь, негативно отразится как на интересах клиентов, так и на снижении доли безналичных расчетов в экономике. Банки предложили исключить поправку о возврате денег за навязанную услугу, а также не взыскивать сумму в двукратном размере.

«Взимать деньги за все это, безусловно, хороший ход. Но в жестких условиях, которых сейчас находится население, увеличение количества кредитов, потому что население нищает, это очевидно в условиях кризиса, я думаю, что определенный контроль просто необходим. Инициатива Ассоциации банков, чтобы законопроект не имел места, мне кажется, что она однобока. Однозначно защищает интересы исключительно банков», — подытожила Оганова.

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Автор: Андрей Рыдаль
#экономика #банк #услуги #кредит

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