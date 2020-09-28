Депутат Морозов предложил объявить Карабах зоной деэскалации

Россия должна выступить в качестве ключевого посредника и переговорщика в карабахском урегулировании, считает депутат Госдумы Антон Морозов. В эфире Медиагруппы «Патриот» он предложил объявить Нагорный Карабах зоной деэскалации.

«Я не сторонник того, чтобы мы вставали на определенней сторону. У нас прекрасные отношения как с армянами, так и с азербайджанцами. Наш интерес — чтобы там не было очередной зоны военных действий, которые будут дестабилизировать наши границы. Нам нужен порядок по периметрам нашего государства. То есть в этом мире заинтересованы только мы. Все, кто далеко от рубежей — они, возможно, хотят, чтобы там было как можно горячее», — считает Морозов

Совет Безопасности ООН должен объявить Нагорный Карабах зоной деэскалации конфликта, чтобы погасить напряжение между Арменией и Азербайджаном, говорит депутат. Кроме того, на территории непризнанной республики нужно ввести миротворческие войска ООН. В переговорном процессе также стоит учитывать экономические интересы сторон.

«Россия может стать посредником в переговорах с Арменией и Азербайджаном по ситуации с Нагорным Карабахом, чтобы урегулировать этот тридцатилетний конфликт. Практика подобных переговоров подразумевает "заморозку" боевых действий на неопределенно долгий срок. Этого удалось добиться в Приднестровье, в Южной Осетии. Надеюсь, теперь это удалось и в Донбассе. Россия обладает достаточными полномочиями и весом для переговоров», — высказал мнение парламентарий.

На территории России проживают большие диаспоры Армении и Азербайджана. На основании этих объединений можно начинать политический диалог, считает депутат. Окончательно разрешить давний конфликт южных стран, по мнению Морозова, может только объединение сторон.

«Мы помним, что во времена СССР войны между Баку и Ереваном не было. Присоединение этих стран к РФ вернуло бы политическое равновесие», — резюмировал гость эфира.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Баку пригрозил «адекватным ответом» на вооруженные действия, а Ереван заявил о готовности армянского народа выступить единым фронтом против сил Азербайджана. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны прекратить насилие и вернуться к переговорам.

Нагорный Карабах — камень преткновения между Ереваном и Баку. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков допустил «войну на истощение» в Нагорном Карабахе. «Политика Сегодня» писала о реакции на эскалацию конфликта в мире и участие третьих стран в столкновении между Арменией и Азербайджаном.