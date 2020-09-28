Меркель опровергла "отравление" Навального своим визитом в Charite

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к Алексею Навальному стал свидетельством того, что блогера не могли отравить "Новичком", пишет Osnmedia со ссылкой на заявление политолога Марата Баширова.

Немецкие СМИ сообщили о тайном визите Меркель к российскому блогеру. Встреча канцлера с Навальным действительно могла состояться, и если это произошло, то версия об отравлении полностью исчерпывает себя, считает Баширов. Имеющую проблемы со здоровьем Меркель просто не пустили бы к пациенту, который действительно был бы отравлен "Новичком".

Кроме того, канцлер ФРГ известна как политик, придерживающийся неконфликтных переговоров. Если она действительно навестила блогера, то, скорее всего, не считает РФ причастной к данному инциденту и дальше будет отстаивать общую позицию по "Северному потоку — 2", подытожил Баширов.