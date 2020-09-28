Интернет-омбудсмен объяснил, стоит ли блокировать Twitter и Instagram в РФ

За последнее время западные социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, перешли от выборочной модерации к откровенной политической цензуре. К примеру, в понедельник, 28 сентября 2020 года, Twitter удалил из поисковой выдачи официальные аккаунты РИА Новости и некоторых других СМИ.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России» и президент компании «Радиус Групп» Дмитрий Мариничев заявил, что государство имеет право работать с сознанием своих граждан. Это нужно для того, что жители страны могли понимать, где находится правдивая и объективная информация, а где — лишь новостные вбросы или фейки.

Спикер привел в пример мессенджер WeChat, который очень распространен в Китае.

«WeChat – это не далеко не самый сильный мессенджер, если начать сравнивать его с другими подобными сервисами. Китайцы пользуются им потому, что он удовлетворяет, с точки зрения автоматизации, их социальные и экономические отношения между собой. Это как раз заслуга государства. Чтобы в России получился такой же эффект, государство должно заниматься понятным и осознанным движением в сторону технологического удовлетворения соцпотребностей в реальной жизни», — сообщил Мариничев.

Эксперт заверил, что правительство должно не блокировать западные сервисы, а помогать отечественным компаниям, чтобы интеграция их цифровых продуктов проходила с учетом требований жителей России. Только когда все граждане страны будут удовлетворены качеством и функционалом того или иного сервиса, он сможет пробиться на зарубежный рынок.

Если Москва все же заблокирует на территории России такие западные сервисы и соцсети, как Facebook, Google, Twitter и Instagram, это может привести к довольно серьезным последствиям, уверен Мариничев.

«В таком случае стоит говорить о серьезной технологической деградации всего сегмента Рунета. Потому что огромное количество сервисов, в том числе приложений для бизнеса, завязано на этих продуктах [Facebook, Google, Twitter, Instagram — прим. ред.]. В интернете все сервисы связаны друг с другом. В случае такого значительного сбоя россияне будут чувствовать затруднения в "работоспособности" многих сфер жизни», — добавил специалист.

Чтобы прогнозировать ситуацию в стране после блокировки, к примеру, сервиса для обмена фотографиями Instagram, нужно рассматривать не только технологические аспекты, но и макроэкономические, подчеркнул Мариничев.

«Конечно же, можно все позакрывать. Но если что-то позакрывать, то в обратную сторону может тоже что-то позакрываться, в том числе и технологически, что не позволит развиваться каким-то отдельным отраслям. К примеру металлургическому станку, стоящему где-нибудь на заводе в глубине России. Он перестанет функционировать, потому что перестанет получать геопозиционирование, без которого он не может работать должным образом», — отметил спикер.

Также это касается тепличного хозяйства, которое в большинстве случаев управляется облачно из-за рубежа. В этой части Россию стоит рассматривать с точки зрения интеграции в мировое сообщество или сегрегации от него, сказал член генерального совета «Деловой России»:

«Если мы хотим быть самодостаточной, универсальной страной, которая производит все и вся, вне зависимости от позиции и решений других государств, то тогда мы должны все выращивать и производить самим. То же самое касается и технической продукции».

Напомним, ранее Facebook уличили в отрицании Холокоста. 29 июля 2020 года по всему миру стартовала онлайн-кампания под хэштегом #NoDenyingIt (с англ. – этого нельзя отрицать). Люди, которые пострадали в годы массового истребления, публиковали в соцсетях обращение к основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием удалить посты, отрицающие Холокост.

До этого социальная сеть на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Он выложил фотографию 1945-го года, на которой изображено Знамя Победы на Рейхстагом. Администраторы соцсети прислали Свиридову уведомление, в котором заявили, что журналист «нарушает нормы» Facebook.

Российские политики и общественники уже не раз призывали заблокировать социальную сеть Facebook на территории страны. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвал западный сервис «колонизатором», который относится к России, как к своей вотчине.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заподозрил соцсеть в намеренном распространении детской порнографии на территории РФ.