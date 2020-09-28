Расшифровка бортовых самописцев разбившегося Ан-26 начата на Украине

Расшифровка черных ящиков разбившегося самолета Ан-26 под Харьковом займет от трех до пяти дней, передает ТАСС слова вице-премьера Украины Олега Уруского.

Бортовые самописцы военно-транспортного самолета уцелели после происшествия. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Процесс дешифровки самописцев начался 27 сентября под контролем ГБР.

Обломки Ан-26 перевезены в военную часть в Чугуеве и помещены под круглосуточную охрану. Самолет ВВС Украины потерпел крушение 25 сентября во время выполнения учебного полета с курсантами. Жертвами инцидента стали 22 человека.