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17:15   28 Сентября 2020
Происшествия

Расшифровка бортовых самописцев разбившегося Ан-26 начата на Украине

Расшифровка бортовых самописцев разбившегося Ан-26 начата на Украине

Расшифровка черных ящиков разбившегося самолета Ан-26 под Харьковом займет от трех до пяти дней, передает ТАСС слова вице-премьера Украины Олега Уруского.

Бортовые самописцы военно-транспортного самолета уцелели после происшествия. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Процесс дешифровки самописцев начался 27 сентября под контролем ГБР.

Обломки Ан-26 перевезены в военную часть в Чугуеве и помещены под круглосуточную охрану. Самолет ВВС Украины потерпел крушение 25 сентября во время выполнения учебного полета с курсантами. Жертвами инцидента стали 22 человека.

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Автор: Яна Либерман
#украина #черные ящики #ан-26

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