Водитель автобуса с туристами устроил массовое ДТП в Турции

Экскурсионный автобус столкнулся с тремя автомобилями в Турции. Семь человек пострадали в результате ДТП, передает турецкое издание IHA.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке у Международного университета Ататюрка. Автобус с туристами не смог затормозить на светофоре из-за мокрой от дождя дороги. Три автомобиля, которые ехали в том же направлении, врезались в автобус сзади. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее в Турции произошли еще две серьезные аварии. Около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП в Аланье, потому что водитель не справился с управлением. Еще одно ДТП с 25 пострадавшими случилось в Стамбуле, передает Федеральное агентство новостей.