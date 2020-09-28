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17:13   28 Сентября 2020
Происшествия

Водитель автобуса с туристами устроил массовое ДТП в Турции

Водитель автобуса с туристами устроил массовое ДТП в Турции

Экскурсионный автобус столкнулся с тремя автомобилями в Турции. Семь человек пострадали в результате ДТП, передает турецкое издание IHA.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке у Международного университета Ататюрка. Автобус с туристами не смог затормозить на светофоре из-за мокрой от дождя дороги. Три автомобиля, которые ехали в том же направлении, врезались в автобус сзади. Один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее в Турции произошли еще две серьезные аварии. Около 30 пассажиров пострадали в результате ДТП в Аланье, потому что водитель не справился с управлением. Еще одно ДТП с 25 пострадавшими случилось в Стамбуле, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #автобус #турция #экскурсия

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