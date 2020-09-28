Тайный визит Меркель к Навальному указал на проблемы канцлера ФРГ

Немецкий еженедельник Der Spiegel узнал о тайном визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель к российскому блогеру Алексею Навальному в берлинскую клинику Charite.

«Визит к Навальному — еще один признак того, канцлер его поддерживает и не готова пустить дело на самотек», — допустили немецкие журналисты.

Отвечая на вопросы прессы, официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Зайберт был лаконичен.

«Это был личный визит [Меркель] к Навальному в больницу», — сказал он, не уточнив цель встречи и ее продолжительность.

Сам господин Навальный сообщил в Twitter, что встречу нельзя называть секретной, «скорее частная встреча и разговор с семьей».

Рассуждая о внимании главы правительства ведущей страны Евросоюза к российскому блогеру, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин предположил, что Берлин беспокоится за свой «политический проект». Эксперт допускает, что Запад рассматривает Навального как проводника своих интересов в России.

«В него [Навального] вкладывают определенные информационные и другие инвестиции», — сказал Камкин.

Глава информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин дал понять, что Меркель возлагает на Навального определенные надежды.

«Меркель крайне внимательно относится к российскому блогеру. И под ее руководством Германия выбрала такой принципиальный подход, в результате которого отношения страны с Россией сейчас трудно назвать доверительными», – подчеркнул дипломат.

Помимо внешнеполитических задач, западные элиты могут использовать российского блогера для решения своих внутренних проблем. Александр Камкин заметил, что Меркель давно оставила позади лучшие годы в политике, однако пытается вернуть былую популярность с помощью таких «пиар-акций», как личная заинтересованность делом российского блогера. Ведь маловероятно, что госпожу Меркель интересуют юридические услуги Навального или она опасается за жизнь россиянина, находящегося под чутким надзором лучших немецких врачей.

«Меркель пытается охватить интересы германского бизнеса с одной стороны, а с другой пытается следовать давлению из Вашингтона, — указал на политическую подоплеку эксперт. — Инцидент с Навальным под это подпадает, потому что корни этой провокации точно не в Берлине. Просто Германия пользуется этим в энергетической войне. Выпады в сторону России об "отравлении" – это абсолютно дурацкая трактовка, абсолютно голословные обвинения, ничем не подкрепленные и основанные на сомнительных трактовках, куча нестыковок».

Остановить строительство крупнейшего российско-германского проекта «Северный поток — 2» призывали в США после госпитализации Навального. Сенатор-республиканец Том Коттон потребовал «привлечь русских к ответственности». Он же был одним из трех сенаторов, угрожавших немецкой компании Sassnitz GmbH, которая достраивает газопровод. Неоднократно критиковал строительство СП-2 и президент США Дональд Трамп. Его оппоненты считают, что главная цель — расчистить для США европейский рынок для сбыта американского сжиженного газа.

Александр Камкин говорит, что в данном контексте Германия вынуждена лавировать между двумя центрами силы — Вашингтоном и Москвой. И в этом смысле ситуация с блогером Навальным может использоваться для решения определенных политических задач, на что указывает поведение фрау Меркель.

«Канцлер символизирует собой двойственность немецкой политики: все, что касается экономики, Берлин готов дружить; как только речь заходит о геополитических проектах, против которых выступает Вашингтон, Германия включает "заднюю". В этом плане Меркель пытается усидеть на двух стульях», — заключил специалист.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа, находясь на борту рейса Томск-Москва. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому. 22 августа блогера доставили в берлинскую клинику Charite по личному распоряжению Ангелы Меркель.

Стоит отметить, что некая Мария Певчих, которая входила в команду сопровождения Алексея Навального во время его поездки по Сибири, также скрывается именно в Германии. Власти ФРГ отказались сообщать российским правоохранителям, расследующим инцидент, данные о местонахождении девушки.

Исчезновение Певчих множит подозрения. RT сообщает, что девушка никогда не работала в ФБК, хотя пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш представила ее, как «руководителя отдела расследований». В государственной базе данных отсутствуют записи об официальном трудоустройстве Певчих после 2013 года. Из этого следует, что она не работала в России или не была устроена в штат. Примечательно, что ФБК был официально зарегистрирован в 2013 году.

По данным российских госорганов, отвечающих за трудоустройство граждан, Певчих работала только в одном из российских дочерних предприятий компании British American Tobacco и в кафе в Геленджике, которым управлял ее отец.