Незаконная добыча янтаря и вырубка леса грозят Украине катастрофой

Вырубки лесов, загрязнения рек, хаотичная добыча янтаря грозят Украине экологической катастрофой. Украинский спецкор Роман Недзельський обнародовал видео, на котором спецназ «Альфа» СБУ проводит рейд в местах незаконной добычи янтаря в Ровенской области.

Рейд закончился настоящими потасовками: военизированные охранники не побоялись даже спецподразделений, а эко-активисты и экологи с митингами туда не доезжают — слишком опасно.

Эколог Владимир Борейко объяснил, что незаконные добытчики не платят налоги и не соблюдают стандарты, но экономические потери не сравнятся с экологической катастрофой. Хотя сейчас масштабы ущерба оценить сложно.

«Они добывают янтарь с помощью мотопомп. Они забирают воду из болот, речек, озер и, по сути, эти водоемы сохнут. Небольшое болотце, озеро исчезает. Кроме того, они под свой янтарь рубят лес, снимают верхний слой и начинают выливать, выливать. Лес уничтожается, а потом уезжают на другое место. Третий момент — если они добывают янтарь где-то в поле, то они, естественно, снимают грунт, землю и оставляют песочные места. Уничтожается еще и поля», — разъяснил эколог изданию Obozrevatel.

Незаконные добытчики хаотично вырубают лес, а в местах, где высушили болота и реки, еще долгие годы гибнет флора и фауна. Экологи говорят о проблемах янтарной мафии менее охотно, чем о загрязнениях со стороны промышленных предприятий. Хотя последние проходят проверку, поскольку должны соответствовать экологическим стандартам, платить налоги и давать рабочие места.

Согласно отчету Всемирного фонда природы (WWF) «Живая планета», пятая часть всех диких видов животных и растений на Земле могут исчезнуть уже в этом столетии. Однако на Украине проблемы могут возникнуть куда раньше.

Специалисты украинского представительства WWF заявляли, что в стране браконьеры неконтролируемо отстреливают животных, в частности, рысь, бурого медведя, лося. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский говорил, что к 2050 году количество пластика в Черном море превысит количество рыбы.

Также вблизи венгерского города Вашарошнамень, расположенного неподалеку от границы с Украиной, круглосуточно вылавливают тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по реке Тиса из Закарпатья. А из-за огромного количество автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам, перенасыщенности Киева и других крупных городов машинами, ежедневно загрязняется воздух.

Все это лишь небольшой перечень реальных проблем, которые могут привести страну к экологической катастрофе. Украинский историк, политолог Александр Палий отметил, что в регионах, где есть мафия, которая вырубает леса и добывает янтарь, «эко-активисты» не протестуют.