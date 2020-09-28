Лечение Навального в Charite дало основания для расследования

Провоз подозрительной бутылки, а также лечение российского блогера Алексея Навального в клинике в Германии может стать поводом для расследования. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости глава энергокомитета бундестага Клаус Эрнст.

Он отметил, что госпитализация Навального в Charite задала вопросы для расследования. Однако перспектив для совместного с Россией ведения дела по ситуации с Навальным нет. Глава энергокомитета связал это с "политическим климатом в Германии".

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Германию вместе с Навальным отправилась и сторонница блогера Мария Певчих. Согласно журналистскому расследованию Pravda.ru, именно эта женщина может стать причиной плохого самочувствия Алексея Навального.