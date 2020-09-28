Звезда "Бандитского Петербурга" почтил память покойного Марка Захарова

Режиссер и сценарист Марк Захаров скончался от двусторонней пневмонии 28 сентября 2019 года. По нему до сих пор скорбит актер Дмитрий Певцов. В годовщину со дня смерти мастера звезда "Бандитского Петербурга" опубликовал трогательное фото в Instagram.

Певцов в начале своей карьеры в труппе московского театра "Ленком" не раз играл главные роли в постановках Захарова. При жизни режиссер называл звезду своих спектаклей "универсальным актером". Захаров в одном из своих интервью пророчил Певцову большое будущее в театре и кино.

28 сентября в микроблоге звезды "Бандитского Петербурга" появилась фотография режиссера. На портретном снимке режиссер уставшими глазами смотрит в объектив камеры, подпирая рукой щеку.

"Вечная память..."; "Помним, любим, скорбим"; "Как время летит, как будто вчера это было", — прокомментировали публикацию Певцова пользователи Сети.

Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Рядом с ним покоятся такие народные артисты СССР, как Галина Волчек, Георгий Данелия и Олег Табаков.