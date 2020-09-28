Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Отечественный фотокорреспондент, фотожурналист Владимир Мусаэльян скончался в Москве на 82-м году жизни, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова дочери фотографа Марины.

Мусаэльян начал работать в фотохронике 60 лет назад, в 1960 году. Он снимал различные репортажи в Звездном городке. На его счету освещение таких легендарных событий, как подготовка самых первых экипажей в космос, запуски советских ракет и даже строительство космодрома Байконур.

Также Мусаэльян в течение 14 лет работал личным фотографом Леонида Брежнева, генсекретаря ЦК КПСС.