Путин пожелал Додону успеха на предстоящих выборах президента Молдавии

Президент РФ Владимир Путин пожелал Игорю Додону успеха на предстоящих президентских выборах в Молдавии, сообщает ТАСС.

Российский лидер пожелал успеха действующему руководителю Республики Молдова Игорю Додону на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 1 ноября, пишет ТАСС.

Владимир Путин провел переговоры с молдавским коллегой по видеосвязи, в ходе которых отметил улучшение отношений двух стран. Президент РФ выразил надежду на продолжение работы по восстановлению и развитию межгосударственных связей двух стран после проведения голосования в республике.