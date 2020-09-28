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16:20   28 Сентября 2020
Политика

Путин пожелал Додону успеха на предстоящих выборах президента Молдавии

Путин пожелал Додону успеха на предстоящих выборах президента Молдавии

Президент РФ Владимир Путин пожелал Игорю Додону успеха на предстоящих президентских выборах в Молдавии, сообщает ТАСС.

Российский лидер пожелал успеха действующему руководителю Республики Молдова Игорю Додону на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 1 ноября, пишет ТАСС.

Владимир Путин провел переговоры с молдавским коллегой по видеосвязи, в ходе которых отметил улучшение отношений двух стран. Президент РФ выразил надежду на продолжение работы по восстановлению и развитию межгосударственных связей двух стран после проведения голосования в республике.

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Автор: Кристина Мокроусова
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