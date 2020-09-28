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16:14   28 Сентября 2020
Политика

Эрдоган призвал Армению "заплатить по счетам" за Нагорный Карабах

Эрдоган призвал Армению "заплатить по счетам" за Нагорный Карабах

Армения должна немедленно покинуть Нагорный Карабах, так как это "азербайджанские земли". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Турецкий президент призвал покончить с "оккупацией Армении" и заявил, что армянская сторона должна покинуть регион. Также Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить проблему в Нагорном Карабахе в течение 30 лет.

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что войска Азербайджана начали наступательную операцию в карабахском направлении. В Нагорно-Карабахской республике сообщили, что несколько населенных пунктов и столица Степанакерт подверглись артобстрелу. В НКР введен комендантский час и военное положение.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #армения #тайип эрдоган #нагорный карабах

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