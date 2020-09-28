Экономист предрек Украине постоянные техногенные катастрофы

Картина «трагичности» государственного долга Украины лишний раз говорит о «безмозглости» действующей власти в стране. Такое мнение информационному агентству Regnum высказал украинский экономист Алексей Кущ.

Специалист обратил внимание, что в июле 2020 года Министерство финансов Украины досрочно выкупило у кредиторов с премией в 5% долги Украины с погашением в 2021—2022 гг. на сумму в 800 миллионов долларов. В августе этого года ведомство также выкупило «мусор в виде ввп-варрантов» на 300 миллионов долларов.

«И речь даже не о том, что в кризис никто досрочно не погашает долги, а наоборот — реструктуризируют их. Тем более никто не выкупает финансовый мусор в виде ввп-варрантов. И не делает это за счет выпуска новых долгов, как у нас… Речь о том, что страна с критически изношенной инфраструктурой не имеет морального права тратить лишние деньги на кредиторов, президентские резиденции, новые автомобили чиновников и "наблюдательные советы"», — объяснил Кущ.

По мнению эксперта, более одного миллиарда долларов, которые украинский Минфин досрочно выплатил внешним кредиторам, было бы достаточно для производства около 30 новейших самолетов АН-132 и их аналогов. Они могли быть построены для нужд армии страны, полицейских служб, МЧС, курсантов или санитарной авиации.

Экономист рассказал Regnum, что из-за подобной политики Украина всегда будет «запрограммирована» на постоянные техногенные катастрофы.

«Когда инфраструктурный "тришкин кафтан", созданный еще в СССР, будет расползаться по швам, еще удерживаемым гнилыми нитками… Мосты, железная дорога, газопроводы, атомные станции, плотины, шахты, рудники, хранилища вредных отходов… Что еще должно условно говоря "взорваться"», — посетовал Кущ.

Напомним, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области Украины, под Чугуевом разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На нем курсанты университета воздушных сил совершали учебный полет. Из 27 человек, находившихся в тот момент на борту самолета, выжил только один.

В понедельник, 28 сентября, госбюро расследований приступило к расшифровке бортовых самописцев. По заявлению специалистов, процедура может занять до пяти дней.