Льготная ипотека в России под 6,5% получит дополнительное финансирование

Кабмин намерен выделить в следующем году на финансирование льготной ипотеки под 6,5% 12 млрд рублей, что больше запланированной суммы в 2,5 раза. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики.

Главной из жилищных программ является льготная ипотека на покупку недвижимости в новостройке под 6,5% годовых. Антикризисная мера была запущена весной текущего года для поддержки отрасли и улучшения жилищных условий россиян. При том, что финансирование данной программы увеличено, траты на другие — "Семейную", "Дальневосточную" и "Сельскую" — будут урезаны.

В Минфине изданию прокомментировали данное решение. Оно принято с целью сбалансировать бюджет на 2021 год. При этом изменения не повлияют на объемы выдаваемых жилищных кредитов. Все россияне, желающие взять льготную ипотеку, получат такую возможность.