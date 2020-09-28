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16:04   28 Сентября 2020
Армия

Более 20 карабахских военных погибли при боях в НКР 28 сентября

Более 20 карабахских военных погибли при боях в НКР 28 сентября

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило о гибели 28 своих военных на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом передает РИА Новости.

По состоянию на понедельник, 28 сентября, погибшими от военных столкновений на линии соприкосновения числятся 28 солдат, сказано в официальном заявлении пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. Сегодня утром было известно о 31 погибшем военном с начала вооруженного конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Армении покинуть Карабах, назвав его азербайджанской территорией, а присутствие там армянских военных — "оккупацией".

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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