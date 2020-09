На стадионе в США герои мультфильма South Park заменили зрителей

Команда футбольного клуба "Денвер Бронкос" в США посадила на трибуны картонные фигуры всех персонажей американского сатирического мультсериала "Южный парк". Результат был показан на официальной странице шоу в соцсети Twitter.

Причиной такого решения послужил запрет на массовые собрания на фоне пандемии COVID-19. Идея посадить на трибуны любимых героев пришла спортсменам и организаторам матча, а воплотить ее помогли сами авторы шоу Трей Парке и Мэтт Стоун. Они сами родом из Колорадо, где располагается стадион. На всех героев также в шутку надели медицинские маски.

Goin’ down to Denver gonna have myself a time. pic.twitter.com/FpR5ZBXwAT