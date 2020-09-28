Глава Армении заявил о воюющих на стороне Азербайджана турецких F-16

Турция помогает Азербайджану в войне против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) своими советниками, наемниками, кибератаками и даже истребителями F-16, сообщил президент Армении Армен Саркисян.

Речь идет о полноценном содействии со стороны Анкары, подчеркнул Саркисян, выступая на открытии международного форума CYBERSEC-2020. По его мнению, разрешить карабахский конфликт возможно путем диалога. Для этого уже есть площадка — Минская группа ОБСЕ при участии России, США и Франции. Он также подчеркнул, что армянский народ не может позволить возвращения геноцида подобного тому, что 105 лет назад осуществила Османская империя.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян ранее отметил, что Ереван готов обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи, однако на данный момент такой необходимости нет. Он подчеркнул, что РФ играет действительно большую роль на Кавказе и ее политические методы способны остановить кровопролитие.