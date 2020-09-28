Евстигнеев рассказал, кто мог бы "рулить" молодежной политикой Петербурга

Руководителем Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга назначат нового специалиста. Президент молодежного движения "Поколение Z" Ринат Евстигнеев описал идеального претендента на эту должность.

Ринат Евстигнеев считается "старожилом" молодежной политики Петербурга, также он был в составе специальной коллегии при губернаторе. По его словам, все предыдущие председатели комитета обладали своими уникальными идеями и подходами. Однако в нынешних условиях есть несколько пунктов, которые стоит учитывать при назначении.

Во-первых, глава Комитета по молодежной политике должен быть из Петербурга или Ленинградской области, так как здесь нужен культурный подход и менталитет, присущий только этим гражданам. Во-вторых, руководителем должна стать женщина. По мнению Евстигнеева, это решение обеспечит гармонию и широту взглядов, так как основные руководящие должности занимают мужчины.

"Молодые семьи тоже занимают достаточно большую нишу в целевой аудитории молодежной политики, так что молодая женщина с детьми на этом посту — это двойной бонус, от которого выиграют все", — цитируют специалиста "Невские новости".

Немаловажным критерием является наличие опыта работы в системе государственной власти. Такие люди уже умеют грамотно выстраивать контакты и слышать аудиторию. Человеку не понадобится много времени "на раскачку", поскольку он уже знает, как устроена исполнительная власть в регионе.

Конкретных людей для этой должности лидер молодежного движения называть не стал. По его словам, губернатор Петербурга Александр Беглов имеет достаточно компетенций для этого решения.