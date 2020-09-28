Депутат разъяснила плюсы и минусы опасных профессий

Поисковик вакансий Adzuna на основании данных Росстата составил антирейтинг самых опасных профессий по итогам 2019 года. Больше всего рискуют рыбаки, лесорубы, охотники, лесники, моряки, водители грузового транспорта, работники тепловых электростанций, строители, сантехники и фермеры.

Смертность в перечисленных профессиях в 652 раза превышает средний уровень смертности на рабочем месте. По итогам 2019 года, на рабочем месте в РФ погибли 1055 человек, травмировались — 23 тысячи.

«Большинство погибших — мужчины (994), которые гораздо чаще идут в профессии, связанные с риском. Антилидерами среди регионов стали Московская, Тюменская и Кемеровская области», — добавили в Adzuna.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Политикой Сегодня» напомнила о классификации условий труда — оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

«Как правило, падения с высоты и дорожно-транспортные происшествия чаще всего являются причиной гибели людей на рабочем месте. Для того, чтобы не происходили несчастные случаи, работодатель обязан разрабатывать систему охраны труда, обеспечивать локальными нормативными актами пополнение инструкций по охране труда, наставнический процесс. Опасные, вредные условия труда у шахтеров, металлургов, лесорубов и летчиков», — сказала депутат.

Вместе с тем, продолжила Бессараб, работодатели, у которых сотрудники трудятся в особых условиях — вредных или опасных, выплачивают дополнительные компенсации.

«Устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, увеличиваются количество дополнительных дней отпуска и надбавки за особые условия труда. Как правило в среднем надбавки такие составляют от 10 до 20% по разным отраслям», — отметила депутат.

При этом граждане, выбирающие опасные профессии, вправе получить пенсию досрочно.

«Металлурги, летчики выходят раньше на пенсию. Это досрочная пенсия с выплатой полной суммы. Также сокращенный период стажа предусмотрен для педагогов, например, для отдельных врачей, особенно тех, кто работает с биологическими материалами опасными», — разъяснила депутат.

Бессараб подчеркнула необходимость соблюдать разработанную работодателем систему охраны труда и технику безопасности, поскольку чаще всего несчастные случаи происходят на производстве из-за человеческого фактора, невыполнения инструкций по охране труда, правил, норм, предписаний.

«Несчастные случаи на производстве, не касаясь ДТП, там виноват человеческий фактор. Например, мигранты, нанятые работодателем строительной фирмы, решили, что лучше всего бетон месить ногами. И, чтобы не портить ботинки, они разулись. В результате ожоги химические очень высокой степени. Пришлось их восстанавливать достаточно долгий период времени. Конечно, контроль и исключение человеческого фактора — это прежде всего. Я считаю, что ничего иного мы придумать пока не можем», — подытожила депутат.

По информации поисковика вакансий, эпидемия коронавируса скорректирует антирейтинг самых опасных профессий по итогам 2020 года. Например, тех, кто заразился COVID-19 на рабочем месте, а затем умер или остался инвалидом, учтут в статистике производственного травматизма.