Пашаев опроверг слух о конфликте с семьей Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о его конфликте с семьей артиста, передает телеканал "360".

Скандальный юрист назвал эти сообщения "бредом полнейшим" и подчеркнул, что с семьей Ефремова у него сложились теплые и хорошие отношения. Также Пашаев заявил, что может подать в суд на все СМИ, которые "обливали его грязью".

Ранее источник, близкий к семье Ефремова, сообщил, что родственники актера шокированы жестоким приговором и сомнительными услугами Пашаева. Спустя три месяца после трагического ДТП, унесшего жизнь человека, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.