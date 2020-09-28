Гибель дочери актера Конкина расследуют в СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Владимира Конкина. Женщина была доставлена в больницу 22 сентября, но спасти ее не удалось, пишет ТАСС.

Софию Конкину привезли в больницу из московского фитнес-центра Jump. Предварительной причиной смерти стало утопление в пресной воде. На данный момент в СК заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучают инструкции, по которым должны действовать сотрудники фитнес-клуба.

Отец 32-летней женщины, актер Владимир Конкин известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.