Пользователи Reddit собрали истории чудом избежавших смерти

Пользователи Reddit поделились историями о том, что они думали и чувствовали, находясь на грани жизни и смерти. К необычному треду присоединились тысячи людей.

Мужчина под ником ronnie5 пережил остановку сердца на семь секунд. Это произошло, когда он обедал в больнице незадолго до выписки.

«Я понял, что потеряю сознание, и положил руку на тарелку, чтобы не упасть в нее лицом вперед. Все, о чем я мог думать, это "все испортит". Рад, что они не торопились с бумажной работой. Закончилось, тем, что я вышел оттуда семь дней спустя с кардиостимулятором в 46 лет», — поделился он.

Пользователя donh ударило током, когда он работал на подъемнике. Электрики оставили линию под напряжением, которую он случайно задел. Мужчина рассказал об увиденном «белом в свете в конце туннеля».

«Моей последней мыслью было: "Интересно, могу ли я приказать своим коленям разогнуться?" Очевидно, они это сделали, поскольку я здесь это печатаю. [Получил] Тяжелые электрические ожоги, я все еще живу!», — написал он.

Девушке под ником tribdog не повезло встретиться с грабителем. Неизвестный проник в ее дом и ударил ножом в шею.

«Я была уверена, что умру. Я ненавижу себя, но я умоляла парня, который ударил меня ножом, остаться, потому что я не хотела умирать одна. Он сказал "извините" и ушел. Это разбило мне сердце. К счастью, он позвонил в службу 911», — эмоционально рассказала она.

Пользователь collectorofsouls5a7d в десятилетнем возрасте чуть не утонул на Гавайях в трясине. В его голове крутилась мысль, что тело никогда не найдут.

«К счастью, я был очень сильным пловцом и сумел выплыть, но мне было совсем непросто. Пляж был очень узким, с камнями с каждой стороны, поэтому мне пришлось в конце концов попасть под огромную волну, чтобы пройти последние 20 метров. Измученным выполз на пляж. На меня накричали за то, что я "слишком долго не появлялся"».

Драка обернулась госпитализацией и для другого реддитора. Мужчине повредили печень и легкое. Он оказался на грани смерти из-за кровопотери.

«Под успокаивающими волнами эйфории, захлестнувшими меня, подумал: "Я прожил достаточно, меня это устраивает". Я потерял сознание и проснулся в машине скорой помощи от ужасной боли, захлестнувшей мое тело», — поделился жуткой историей noble_savage_indian.

Напомним, ранее в Москве после инцидента в бассейне фитнес-центра скончалась дочь известного российского актера Владимира Конкина София.