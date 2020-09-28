Египет предложил арабским странам объявить бойкот Анкаре

Египет предложил арабским странам и международному сообществу устроить бойкот турецкой столице. Об этом сообщило информационное агентство SANA.

Египетский политик Хишам Лутфи осудил действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии. Египет призвал противостоять планам Анкары, пишет Федеральное агентство новостей.

Хишам Лутфи указал на поддержку, которую Эрдоган оказывает террористическим группировкам в Сирии. Турецкий президент совершил немало преступлений в попытке оправдать свои иллюзии о "возрождении Османской империи", констатировал Лутфи.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем накануне обозначил Турцию как "главного спонсора терроризма в стране", передал RT.