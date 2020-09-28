США намерены подкрепить санкции против Ирана военными угрозами в регионе

Эксперты консервативного издания The National Interest (NI) уверены: между США и Ираном в скором времени пройдут новые переговоры. Вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом, он попытается возобновить взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, либо вернется к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Откат» к сделке 2015 года может стать серьезной ошибкой. Несмотря на название, план трудно назвать «всеобъемлющим», поскольку он ограничивает лишь один из трех элементов, необходимых для поставок ядерного оружия. СВПД ослабил международный запрет на разработку Ираном баллистических ракет с ядерным потенциалом. Из иранского «ядерного досье», которое попало в руки Израилю, люди узнали о попытках Тегерана разместить на этих ракетах ядерные боеголовки.

Ограничения по плутонию и урану, которые используются для ядерных разработок, истекают в 2025 году. С того момента Иран получит доступ к разработке бомбы и программе промышленного обогащения в течение следующего десятилетия.

Все эти условия поставят под угрозу целый ряд мер от Совета Безопасности ООН против незаконной деятельности Ирана в области распространения ядерного оружия. Американские дипломаты пытались предотвратить прекращение эмбарго на обычные вооружения в отношении Тегерана путем использования так называемого механизма Snapback. Однако он оказался гораздо сложнее, чем предполагали люди, вводившие это понятие.

В итоге сделка формально делает ядерную программу Ирана законной, а также ставит под удар Договор о нераспространении ядерного оружия – возможно, единственный весомый документ по контролю над вооружениями.

За согласие на «мягкие» условия Иран авансом получил ослабление санкций. Таким удачным шансом Тегеран воспользовался для того, чтобы развязать агрессию на Ближнем Востоке, в том числе и в адрес граждан США. В этой части отдельной похвалы заслуживает администрация президента США Дональда Трампа, которая вновь ввела и усилила санкции против иранского режима.

Как ранее писало The National Interest в новом докладе Еврейского института национальной безопасности Америки, США должны еще более укрепить этот рычаг давления на Тегеран прежде чем садиться за стол переговоров.

NI пишет, что санкции в отношении Ирана жизненно важны, однако недостаточны. Эти ограничения не могут полноценно сдерживать «иранский прессинг». Чтобы это понять, достаточно взглянуть на возросшую ядерную активность страны и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, начавшуюся летом 2019 года. Таким образом Тегеран наращивает дополнительные рычаги влияния готовясь к дипломатическим переговорам.

Именно поэтому США должны подкрепить санкции серьезными военными угрозами. Преуменьшать их, как это было во время переговоров по СВПД, не нужно. У принудительной дипломатии больше шансов заставить Иран вести переговоры в добропорядочном ключе и не дать ему воспользоваться бомбой, если они потерпят неудачу. Кроме того, это лучшая альтернатива нестабильности, которая всегда несет в себе опасность непреднамеренной эскалации.

Пентагон на случай непредвиденных обстоятельств должен пересмотреть свои планы по нейтрализации ядерных объектов Ирана и защите от иранских испытаний ядерных ракет. К ним относятся испытания американских перехватчиков противоракетной обороны и явные угрозы сбить эти образы в случае необходимости.

Правила по ведению боевых действия для Вооруженных сил США должны позволять применять силовые меры самообороны в ответ на агрессию со стороны Ирана и его доверенных лиц.

Даже с учетом всех этих шагов возможные переговоры будут происходить в контексте ослабления американского присутствия на Ближнем Востоке. Вашингтону следует наращивать давление на Иран по всему региону, обеспечивая Израилю средства для защиты собственных и американских интересов. Также стоит расширять региональное сотрудничество в области противовоздушной и противоракетной обороны, безопасности на море, разведки и кибербезопасности.

Усиление этих рычагов повышает шансы достичь приемлемого соглашения, которое действительно закроет Ирану путь к производству ядерного оружия. Такие меры помогут обеспечить полный и поддающийся проверке учет не только всех возможных военных аспектов ядерной программы Ирана, но и юридических запретов. Они регулируют разработку баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерное оружие.

Если Вашингтон идет на ослабление санкций, то такой шаг должен приниматься с учетом поведения Ирана, а не «вслепую» на заранее установленные даты, такие как пять или десять лет.

Официальные лица США должны четко представлять себе степень опасности, которая связана с угрозой военных действий, чтобы предотвратить дальнейшее расширение ядерной программы Ирана. Причем вне зависимости от того, сядут ли страны за стол переговоров или нет.

Как сказали в 2015 году представители администрации президента Барака Обамы, «плохая сделка хуже, чем отсутствие сделки». Впрочем, игнорирование опасности может принести более плохие плоды. Мирное урегулирование иранской угрозы ядерного потенциала было бы идеальным, но самое главное – это не допустить приобретения Ираном этого ядерного потенциала.