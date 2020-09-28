Полковник ФСБ назвал причины и последствия конфликта Армении и Азербайджана

Полковник ФСБ в отставке Владимир Луценко назвал исход конфликта Армении и Азербайджана, сообщает "ПолитРоссия".

Бывший руководитель подразделения КГБ по противодействию терроризму, полковник ФСБ в отставке Владимир Луценко считает, что в войне между войсками Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе виновны обе стороны. Эксперт отмечает, что данный конфликт приведет к лишь к большим потерям солдат и мирных жителей. Полковник сожалеет, что в Армении и в Азербайджане не такая умная элита, которая могла бы решить все вопросы мирно и разумно. По словам спикера, Россия и мировое сообщество могут вмешаться в конфликт, если начнется масштабная азербайджано-армянская война. В этом случае тысячи жизни людей будут под угрозой, пишет "ПолитРоссия".

"Мы уже стояли между ними. И Россия в самом тяжелом положении в плане того, что и те, и те практические родные. Наши отцы и деды под Москвой лежали в одном окопе", - подчеркнул Луценко.

Также полковник ФСБ в отставке отметил, что в азербайджано-армянском вопросе все настолько усложнено, что внешним силам, вероятнее всего, придется вмешаться.