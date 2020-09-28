Крым вряд ли сможет стать площадкой для переговоров по Карабаху — сенатор

Депутат Госдумы РФ, зампредседателя комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Крым может стать площадкой для переговоров по Нагорному Карабаху. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выразил мнение, что подобное предложение вряд ли удастся реализовать.

«При всем уважении к Руслану Исмаиловичу, но не может стать Крым площадкой по Нагорному Карабаху», — сказал член Совета Федерации в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

По его словам, площадкой для дискуссии может стать только та территория, на которую будут согласны обе конфликтные стороны, не считая посредников.

«Я думаю, что, наверное, Армения и может согласиться, понимаю, что согласится Азербайджан. А если с посредниками, то тем более ситуация усложняется. А если брать Францию или США, то они тем более не приедут в Крым. При всем хорошем предложении на первый взгляд, это предложение вряд ли реализуемо», — подытожил председатель Русской общины Крыма.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в воскресенье, 27 августа. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

В Кремле отреагировали на эскалацию конфликта и призвали срочно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия выступает за дипломатическое решение территориального конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силой, поэтому урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами.