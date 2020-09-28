Путин пообещал привиться российской вакциной

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал привиться российской вакциной перед своим приездом. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.

Политики провели телефонный разговор в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кореей и обменялись поздравлениями. Лидеры государств обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе разработку вакцин от COVID-19. Путин заявил, что посетит Сеул после стабилизации ситуации с пандемией.

"Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду", - сказал Путин

Мун Чжэ Ин дал высокую оценку сотрудничеству стран в судостроении и других сферах из концепции "девяти мостов сотрудничества".